У 1939 році 23 серпня був підписаний радянсько-німецький договір про ненапад, більш відомий як пакт Молотова-Ріббентропа

Президент Росії Володимир Путін 1 липня підписав закон, що забороняє прирівнювати мету і дії СРСР і нацистської Німеччини та європейських країн «осі», а також заперечувати вирішальну роль радянського народу в перемозі над нацизмом.

Нові поправки до закону «Про увічнення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні» забороняють публічне ототожнення цілей і дій СРСР і нацистської Німеччини в Другій світовій війні. Вони також забороняють заперечувати «вирішальну роль радянського народу в перемозі над фашизмом» і «гуманітарну місію» Червоної армії при звільненні країн Європи, повідомляє російський «Інтерфакс».

За порушення введених заборон буде передбачена адміністративна відповідальність, аналогічна покаранню за публічну демонстрацію нацистської символіки (ст. 20.3 КоАП).

На цей час правопорушення карається штрафом в розмірі від 1 до 2 тисяч рублів (370-750 грн – ред.) для громадян, від 1 до 4 тисяч рублів для посадових осіб і від 10 до 50 тисяч рублів для юридичних осіб з конфіскацією предмета правопорушення. Фізичних осіб також можуть арештувати на строк до 15 діб.

На початку квітня Путін підписав закон, що забороняє публічно принижувати честь і гідність ветеранів Другої світової війни, порушникам загрожує позбавлення волі до трьох років.

Одночасно на розгляді парламенту Росії перебуває законопроект, що пропонує скасувати засудження пакту Молотова – Ріббентропа, документа, який в історіографії розглядається як одна з основних причин, що дозволили нацистській Німеччині почати бойові дії в 1939 році.

Зауважимо, що наприкінці 2019 року президент Росії анонсував написання статті, яка «буде опиратися на архівні матеріали». Каталізатором такої активності російського президента стала резолюція Європейського парламенту, ухвалена 19 вересня 2019 року, у якій європейські парламентарі пов’язали початок Другої світової війни з підписанням пакту Молотова – Ріббентропа та таємних протоколів до нього.

Путін протягом грудня 2019 року тричі публічно обурювався цим документом. Дісталося, зокрема, Польщі, яку російський президент звинуватив у союзницьких відносинах із Третім рейхом та антисемітизмі як частині державної політики. 19 грудня Путін під час пресконференції заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а «ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію». Також Путін висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини. У відповідь прем'єр Польщі Матеуш Моравецкій заявив, що Путін свідомо намагається оббрехати Польщу. Політик наголосив, що СРСР на початку Другої світової війни був агресором, а Йосип Сталін – союзником Адольфа Гітлера. Такі заяви викликали деяку напруженість у російсько-польських відносинах.

До слова, у 1939 році СРСР включив Естонію разом з Латвією й Литвою до свого складу за пактом Молотова – Ріббентропа. І хоча бойових дій між державами не відбувалося, однак скориставшись ніби то всенародним схваленням приєднання до СРСР Радянський Союз збільшив фактичну присутність своїх військових частин на території країн Балтії, де згодом провів своєрідні вибори, на яких перемогу здобули лояльні до СРСР політики.

У квітні 2020 Держдума РФ прийняла закон, що передбачає перенесення дати завершення Другої світової війни з 2 на 3 вересня - як було при Сталіні. В Росії Другу світову війну називають сталінським пропагандистським терміном «Вітчизняна» і відзначають, що він стосується лише війни між СРСР і Німеччиною 1941-1945 років.