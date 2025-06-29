29-річного капітана Нагайка вбили в місті Шуя Іванівської області 30 грудня 2024 року

У Росії заочно засудили українку та росіянку за вбивство офіцера, який був причетним до удару по селу Гроза на Харківщині, коли внаслідок атаки загинули 59 цивільних. Про це у неділю, 29 червня, повідомив Deutsche Welle.

Як йдеться у повідомленні, українку Марію Савосту і росіянку Олену Попову засудили до 18 і 24 років в'язниці за вбивство офіцера-ракетника Костянтіна Нагайка. Його вважають причетним до удару по селу Гроза на Харківщині, в результаті якого загинули 59 мешканців.

Відомо, що 29-річного капітана Нагайка – командира батареї дивізіону ракетної бригади – вбили в місті Шуя Іванівської області 30 грудня 2024 року.

За версією слідства, у січні Савоста відправила йому посилку з косметичним набором та іншими предметами як новорічний подарунок. Попова ж передала посилку через інших людей, які залишили її на столі офіцера. Коли російський офіцер розкрив упаковку, пролунав вибух.

Нагадаємо, внаслідок удару по російських оперативно-тактичних ракетних комплексах «Іскандер» у Брянській області ліквідували підполковника та старшого лейтенанта Збройних сил Росії. Ідентифікувати ліквідованих російських офіцерів вдалося осінт-аналітику із ніком Necro Mancer.