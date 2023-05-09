У Румунії з 8 по 18 травня пройдуть масштабні навчання Сил спеціальних операцій Junction Strike 2023 (JUST 23). Про це повідомляє «Європейська правда».

Основною метою цих комплексних навчань є сертифікація трьох об'єктів сил НАТО: морської групи Сил спеціальних операцій, сухопутної групи Сил спеціальних операцій та підрозділів спеціальних операцій ВПС з вертольотами.

У навчаннях будуть задіяні 500 румунських військовослужбовців, а також 100 одиниць наземної, повітряної та морської бойової техніки.

Разом із румунськими бійцями Сил спецоперацій у них беруть участь близько 100 військовослужбовців із таких союзних країн, як Болгарія, Іспанія, Польща, Португалія та США.

Як спостерігачі на навчаннях будут присутні військові з таких країн-партнерів, як Грузія, Йорданія та Молдова.