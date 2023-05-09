У Румунії почались масштабні навчання Сил спецоперацій країн НАТО
У навчаннях візьмуть участь військові з Румунії, Болгарії, Іспанії, Польщі, Португалії та США
У Румунії з 8 по 18 травня пройдуть масштабні навчання Сил спеціальних операцій Junction Strike 2023 (JUST 23). Про це повідомляє «Європейська правда».
Основною метою цих комплексних навчань є сертифікація трьох об'єктів сил НАТО: морської групи Сил спеціальних операцій, сухопутної групи Сил спеціальних операцій та підрозділів спеціальних операцій ВПС з вертольотами.
У навчаннях будуть задіяні 500 румунських військовослужбовців, а також 100 одиниць наземної, повітряної та морської бойової техніки.
Разом із румунськими бійцями Сил спецоперацій у них беруть участь близько 100 військовослужбовців із таких союзних країн, як Болгарія, Іспанія, Польща, Португалія та США.
Як спостерігачі на навчаннях будут присутні військові з таких країн-партнерів, як Грузія, Йорданія та Молдова.