У Самбірському районі смертельно отруївся чадним димом 51-річний чоловік

29 березня у Самбірському районі в приватному будинку виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ймовірно, він отруївся чадним димом.

«Поліцейські встановили, що у будинку, в якому проживав 51-річний чоловік, сталося коротке замикання електропроводки, внаслідок чого виникло задимлення», ‒ розповіли у відділі комунікації поліції Львівської області.

Тіло чоловіка скеровано на експертизу. За попередніми висновками, чоловік помер від отруєння чадним димом.

Поліція встановлює обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок») ККУ.