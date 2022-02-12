Невідомий чоловік потрапив під пасажирський поїзд увечері 11 лютого

На залізничній станції у Самборі електропотяг на смерть збив літнього чоловіка. Попередньо відомо, що він переходив через колію у забороненому місці.

Подія трапилась о 19:45 в п'ятницю, 11 лютого, на перегоні «Львів-Сянки» у місті Самбір. Пасажирський електропоїзд наїхав на невідомого чоловіка, який загинув на місці. Як попередньо встановили слідчі Самбірського районного відділу поліції, загиблий переходив залізничні колії нерегульованим пішохідним переходом.

Наразі особу загиблого чоловіка ще не встановили, на вигляд йому 60-80 років.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого.