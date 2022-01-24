Раніше 53-річний чоловік вже був судимий за наркозлочини

У Самборі затримали розповсюджувача наркотиків. Під час обшуків, які провели у нього вдома 24 січня, вилучили нарковмісні таблетки «Субітекс» та психотропну речовину PVP. Наркотики 53-річний чоловік збував на території району.

«За місцем проживання зловмисника виявили та вилучили кристалічну речовину білого кольору, ззовні схожу на PVP, а також інші речові докази», – повідомили у поліції.

Усе вилучене скерували на експертизу.

Фото поліції

53-річного самбірчанина затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. До слова, раніше чоловік уже був судимий за наркозлочини.

Затриманому висунули підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від шести до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.