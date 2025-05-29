Очевидці повідомляли про гучні вибухи перед пожежею

У ніч на четвер, 29 травня, в Санкт-Петербурзі спалахнула пожежа на території заводу «Авангард», він має статус стратегічного підприємства Росії. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Відомо, що пожежа виникла 29 травня близько 01:00 на території приміщень, де виготовляли та збирали мікросхеми. Полум’я охопило площу близько 100 м2.

«Проходять роботи з гасіння пожежі у виробничій будівлі на Кондратівському проспекті, 72. На 5-му поверсі 6-поверхової будівлі відбувається горіння на площі 100 м2», – повідомили в МНС Санкт-Петербурга.

Очевидці повідомляли про гучні вибухи перед пожежею, проте офіційних повідомлень про атаку безпілотників не надходило. Наразі невідомо, що спричинило пожежу.

Зауважимо, що завод «Авангард» – це велике науково-виробниче підприємство, де виготовляють продукцію радіоелектроніки, мікросхемотехніки, прилади, а також базові конструкції для радіоелектронної апаратури.

Нагадаємо, у ніч на середу, 28 травня, Підмосков’я та Москву масово атакували дрони. Вибухи лунали поблизу кількох підприємств.