Вогонь знищив усю систему управління локомотива

Вогонь знищив усю систему управління локомотива 3M62У у російському Санкт-Петербурзі. Про це у понеділок, 20 січня, повідомило Головне управління розвідки.

За даними розвідників, сталося це ще 18 січня 2025 року у трамвайному депо «Руч’ї» у Санкт-Петербурзі. Внаслідок успішної операції знищено локомотив 3M62У, який використовували у забезпеченні логістики російської окупаційної армії. Вогонь знищив усю систему управління.

«Локомотив, який тягав залізницею російську зброю, боєприпаси та військову техніку, відновленню не підлягає», – додали у розвідці.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року партизани порушили постачання військової техніки та палива росіян в Запорізькій області, підірвавши важливий залізничний об'єкт біля Урожайного Токмацького району.

А у вересні того ж року партизани підірвали стратегічно важливу для росіян залізницю у Курській області.