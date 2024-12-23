Жителі села Топільне Волинської області виступили проти будівництва птахоферми на території їхньої громади. Люди аргументували свою позицію тим, що робота такого підприємства може призвести до погіршення довкілля та їхнього здоровʼя. Депутати підтримали рішення селян, тож інвестору відмовили у будівництві. Про це повідомила 23 грудня Рожищенська міська рада.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Волинь Нова» звернулося до Рожищенської міськради з проханням надати дозвіл на розроблення плану реконструкції виробничого комплексу під птахоферму у селі Топільне. На двох профільних комісіях думки депутатів розділилися, тож питання винесли на сесію.

«Місцеві жителі зібрали збори села, аби висловити свою стурбованість можливим негативним впливом від будівництва та роботи птахоферми на здоров’я селян, екологію та довкілля. У результаті вони вирішили делегувати ініціативну групу, аби донести свої переконання обранцям громади», – зазначають у міськраді.

Мешканці Топільного аргументували свою позицію тим, що уже відчули негативний вплив від господарювання аграрного підприємства «Вілія», у групу компаній якої входить ТзОВ «Волинь Нова». За їхніми словами, орендар паїв використовує шкідливі препарати для обробітку земель, через який відчутний постійний сморід, а також погіршився стан здоров’я місцевих жителів. Водночас, як зазначає Рожищенська міська рада, жодних офіційних висновків, які б підтверджували скарги мешканців, немає.

Голова Рожищенської міської ради Вячеслав Поліщук зауважив, що будівництво птахоферми надасть громаді свої переваги, серед яких – нові робочі місця, сплачені податки, соціальний захист людей тощо. Проте голосів депутатів не вистачило, аби надати ТзОВ «Волинь Нова» відповідний дозвіл.

Інвестор планував розвивати у громаді закритий цикл виробництва, що передбачає відгодівлю птиці, виробництво корму для неї та переробку органічних відходів на біогаз. Через невдоволення селян депутати не дозволили звести птахоферму, проте підтримали розміщення цехів кормоприготування та переробки органічних відходів за межами села Михайлин Луцького району.

Додамо, що, згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТзОВ «Волинь Нова» – волинське підприємство, що спеціалізується у вирощуванні зернових, бобових і насіння олійних культур, а також у розведенні худоби. Керівником ТзОВ «Волинь Нова» є Іван Мисевич, а власником – Євген Дудка.

Водночас ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт» (ВІЛІЯ), на яке скаржились селяни, має того ж власника, що і «Волинь Нова» – Євгена Дудку. Підприємство здійснює продаж зернових та олійних культур як в Україні, так і за кордон. Один із його виробничих корпоративів розташований у селі Топільне.