Дерево смертельно травмувало хлопця

У п’ятницю, 15 листопада, у місті Шептицький на Львівщині внаслідок падіння дерева загинув 18-річний місцевий мешканець. Поліцейські з’ясовують обставини трагічного інциденту. Близько 14:00 в лісопосадці дерево впало на 18-річного мешканця Шептицького, який разом з батьком заготовляв дрова. Хлопець загинув до приїзду медиків швидкої допомоги. У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що встановлюють обставини трагедії, подробиці обіцяють повідомити згодом.

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