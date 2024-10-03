Тіло загиблого деблокували рятувальники

На Львівщині в лісі дерево впало на чоловіка. Тіло загиблого з-під дерева деблокували рятувальники.

Як повідомили в ДСНС, інцидент трапився у середу, 2 жовтня, в селі Ілів Стрийського району. В місцевому лісі на чоловіка впало дерево, він загинув. Місцеві мешканці викликали на місце поліцію і рятувальників.

Працівники ДСНС за допомогою спецінструменту розрізали дерево та деблокували тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 56-річний місцевий мешканець. Обставини його загибелі розслідує поліція.