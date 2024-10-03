На Львівщині внаслідок падіння дерева в лісі загинув 56-річний чоловік
Обставини його загибелі розслідує поліція
Тіло загиблого деблокували рятувальники
На Львівщині в лісі дерево впало на чоловіка. Тіло загиблого з-під дерева деблокували рятувальники.
Як повідомили в ДСНС, інцидент трапився у середу, 2 жовтня, в селі Ілів Стрийського району. В місцевому лісі на чоловіка впало дерево, він загинув. Місцеві мешканці викликали на місце поліцію і рятувальників.
Працівники ДСНС за допомогою спецінструменту розрізали дерево та деблокували тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 56-річний місцевий мешканець. Обставини його загибелі розслідує поліція.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter