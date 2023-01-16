У виправній колонії №1 тимчасово окупованого Сімферополя росіяни вербують в’язнів, аби вони в складі окупаційної армії воювали проти України. Про це повідомила голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, пише «Укрінформ».

«Маємо підтверджену інформацію, що у виправній колонії №1 у Сімферополі загарбники вербують для участі у війні Росії проти України в’язнів, які сидять за кримінальними статтями», – зазначила Скрипник.

За її словами, практика вербування людей, засуджених за кримінальні злочини, поширена у Росії. Особливо це застосовується щодо в’язнів, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини у колоніях суворого режиму.

«Перші сигнали ми отримали у березні минулого року, коли громадяни України, які перебували на території РФ, повідомляли, що люди Євгенія Пригожина вербують людей для участі у військових діях проти України», – сказала Скрипник.

Вона також зауважила, що вербування окупантами політичних в’язнів на війну РФ проти України, як у випадку із Рустемом Османовим, наразі є швидше винятком, аніж поширеною практикою.