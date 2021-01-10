Рятувальники просять бути обережними під час катання на гірськолижних трасах

На кількох гірськолижних курортах у Славському, що на Львівщині, травмувалися четверо лижників. Серед травмованих була одна дитина.

Як повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області, 8 січня рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби ДСНС Львівщини виявили двох травмованих туристів на горі Тростян та ще двох на горі Високий Верх. Серед травмованих лижників – одна дитина.

Рятувальники просять бути обережними під час катання на гірськолижних трасах, зокрема дотримуватись безпечної швидкості, щоби уникнути зіткнення, не зловживати алкоголем та одягати тепле спорядження.