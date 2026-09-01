Раніше мешканці Сокаля за воду платили 69,79 грн/м³

З вівторка, 1 вересня, у Сокалі зросли тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Згідно з новими тарифами, вартість послуги становить 87,19 грн за кубометр.

Після ухвалення рішення нові тарифи для населення, бюджетних організацій та інших споживачів такі:

Централізоване водопостачання – 34,25 грн/м³;

Централізоване водовідведення – 52,94 грн/м³;

Як йдеться в ухвалі рішення, востаннє тарифи на воду змінювали у жовтні 2025 року. Вартість за послуги тоді становила за воду – 27,86 грн та водовідведення – 41,93 грн. Загалом споживачі до підвищення сплачували 69,79 грн за кубометр. Після зміни тарифу вартість за послугу зросла приблизно на 25%.

До слова, повідомлення про намір переглянути тарифи на воду міська рада оприлюднила у травні 2026 року. Тоді зазначали, що перегляд вартості тарифів зумовлений зростанням прожиткового мінімуму для працездатних людей та мінімальної заробітної плати. Також серед причин називали значне – понад 70% – подорожчання електроенергії, солі для приготування гіпохлориту натрію, інших матеріальних ресурсів та послуг.

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«У зв’язку з цим існуючі на підприємстві тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення не відшкодовують витрати на виробництво та надання послуг», – йшлося у повідомленні.

До слова, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення мешканцям Сокаля та підприємствам надає КП «Сокальводоканал».

Як писав раніше ZAXID.NET, у червні у Дрогобичі зросли тарифи на воду вдвічі. Загальна вартість тарифу для населення після підвищення становить 87,30 грн за кубометр із ПДВ. У липні у Трускавці та Львові також зросли тарифи на воду. У Трускавці вартість зросла на 52% і становить 94,76 грн за кубометр, а у Львові після підвищення – 56,38 грн за кубометр. Зокрема, після підвищення вартості тарифів на воду Львів і надалі зберігає найнижчий тариф серед обласних центрів в Україні.