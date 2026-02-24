Водій вантажівки на смерть збив 54-річного чоловіка

Ввечері у понеділок, 23 лютого, у селі Солонка під Львовом сталась смертельна ДТП. Водій вантажівки на смерть збив 54-річного чоловіка. Департамент з питань цивільного захисту ЛОВА, повідомив, що, за даними водія та свідка, чоловік перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофора.

Як вказано у повідомленні, 23 лютого близько 19:15 на трасі «Київ-Чоп» у Солонці біля Львова водій тягача DAF із напівпричепом, 42-річний мешканець Рівненської області, здійснив наїзд на 54-річного пішохода, місцевого мешканця.

Департамент цивільного захисту ЛОВА з посиланням на свідків, зокрема водія та ще одну людину, інформує, що чоловік перебігав дорогу по регульованому пішохідному переходу на червоний сигнал пішохідного світлофора. В результаті ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події. Обставини події встановлюються.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.