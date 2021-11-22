Водій позашляховика у США в’їхав у різдвяний парад, п’ятеро загиблих
Для зупинки автомобіля поліція відкривала вогонь
В американському місті Вокеша (штат Вісконсін) у неділю ввечері позашляховик на високій швидкості в'їхав у різдвяний парад, який проходив на одній з центральних вулиць. Станом на ранок 22 листопада місцева влада підтвердила, що внаслідок аварії загинули п'ятеро людей, ще 40 отримали травми.
За інформацією місцевої влади, кількість жертв може змінитися, збір додаткової інформації триває.
Агенція Reuters із посиланням на поліцію повідомила, що водія позашляховика вже затримано. Відомо, що поліцейські для зупинки автомобіля відкривали вогонь.
Очевидці також опублікували відео, як позашляховик в’їжджає у святковий різдвяний парад.
Наразі невідомо, чи пов’язаний в’їзд позашляховика в різдвяний парад із тероризмом. Згодом стало відомо, що водія ідентифікували – це 39-річний Деррел Брукс..
Вокеша – це передмістя Мілвокі, найбільшого міста штату Вісконсін. У Вокеші мешкає 72 тис. людей.