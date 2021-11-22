Кількість жертв наїзду позашляховика на різдвяний парад у США може зрости

В американському місті Вокеша (штат Вісконсін) у неділю ввечері позашляховик на високій швидкості в'їхав у різдвяний парад, який проходив на одній з центральних вулиць. Станом на ранок 22 листопада місцева влада підтвердила, що внаслідок аварії загинули п'ятеро людей, ще 40 отримали травми.

За інформацією місцевої влади, кількість жертв може змінитися, збір додаткової інформації триває.

The @CityofWaukesha reports 5 people are dead and more than 40 are injured, cautions those totals may change.#WaukeshaParadehttps://t.co/YKvUEHybEI — Adam Rife (@AdamRifeReports) November 22, 2021

Агенція Reuters із посиланням на поліцію повідомила, що водія позашляховика вже затримано. Відомо, що поліцейські для зупинки автомобіля відкривали вогонь.

Очевидці також опублікували відео, як позашляховик в’їжджає у святковий різдвяний парад.

Наразі невідомо, чи пов’язаний в’їзд позашляховика в різдвяний парад із тероризмом. Згодом стало відомо, що водія ідентифікували – це 39-річний Деррел Брукс..

Вокеша – це передмістя Мілвокі, найбільшого міста штату Вісконсін. У Вокеші мешкає 72 тис. людей.