Водій мікроавтобусу перебуває у реанімації з численними травмами

У Берегівському районі внаслідок лобового зіткнення Volkswagen Passat із мікроавтобусом Mercedes-Benz загинуло троє людей. Аварія сталася після обіду в неділю, 21 листопада. За даними поліції, 62-річний водій Volkswagen виїхав на зустрічну. Він та двоє його пасажирів загинули на місці ДТП. Водій Mercedes-Benz – у реанімації.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпатті, аварія сталася поблизу села Косонь та Велика Бийгань, що на Берегівщині близько 15:00. За кермом Volkswagen Passat перебував 62-річний мешканець села Княгиня Ужгородського району. За попередньою інформацією, він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із мікроавтобусом Mercedes-Benz, яким керував 57-річний мешканець села Запсонь Берегівського району.

«Внаслідок аварії 62-річний чоловік та двоє його пасажирів, 64-річний та 65-річний чоловіки, померли на місці події. Водій мікроавтобусу Mercedes-Benz з численними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. Попередня правова кваліфікація трагічної події – ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих).