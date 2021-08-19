З 20 вересня у США почнуть пропонувати третю – прискорювальну або ж бустерну (від англ. Booster – прискорювач, підсилювач) вакцини від Covid-19. Таке рішення американські чиновники пояснили дослідженнями, які свідчать про зниження ефективності від попередніх щеплень у міру зростання інфікувань штамом «Дельта», повідомила агенція Reuters.

Третій укол запропонують американцям, які отримали щеплення двома дозами вакцин від компаній Moderna або Pfizer щонайменше вісім місяців тому. Людям, яких щепили вакциною Janssen виробництва компанії Johnson & Johnson, найімовірніше, буде потрібна ревакцинація. Право на першочергове отримання третьої дози отримають люди, які були повністю вакциновані найпершими – медики, мешканці будинків престарілих та інші літні люди.

Уряд США розраховує безкоштовно роздати 100 млн бустерних вакцин приблизно в 80 тисячах населених пунктів. Президент США Джо Байден назвав бустерну дозу вакцини від коронавірусу найкращим захистом від нових штамів коронавірусу, які можуть виникнути.

Разом з тим, у Всесвітній організації охорони здоров’я наразі не впевнені в тому, що бустерна доза є необхідною. Там вважають, що перед введенням бустерних доз повністю щепленим необхідно провакцинувати найвразливіші верстви населення у всьому світі.