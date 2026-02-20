У листопаді 2025 року українець визнав свою провину

Окружний суд США засудив 29-річного українця Олександра Діденка до п’яти років ув’язнення за крадіжку та продаж особистих даних американських громадян ІТ-фахівцям з Північної Кореї. Про це повідомило Міністерство юстиції США 19 лютого.

Згідно з судовим рішенням, Діденко керував вебсайтом, який допомагав закордонним ІТ-працівникам купувати або орендувати викрадені особисті дані сотень американців. Починаючи з 2021 року, північнокорейські айтівці використовували ці дані, щоб влаштуватися на високооплачувану роботу як фрилансери в понад 40 компаній у Каліфорнії та Пенсильванії.

Діденко платив американцям за розміщення комп’ютерного обладнання в їхніх помешканнях у Вірджинії, Теннессі та Каліфорнії. Через свою компанію українець керував 871 «профілем» та запустив щонайменше три «ноутбукових ферми», у яких зберігалися вкрадені дані.

Він також надав закордонним клієнтам доступ до фінансової системи Money Service Transmitters, яка дозволяє переказувати гроші без фізичного рахунку в банку США. За допомогою нього працівники з КНДР переказували доходи від зайнятості на закордонні банківські рахунки.

31 грудня 2024 року Діденка екстрадували з Польщі до США. У листопаді 2025 року українець визнав свою провину та погодився на конфіскацію понад 1,4 млн доларів та виплату майже 47 тис. доларів компенсації.

«Використовуючи вкрадені та підроблені особисті дані, північнокорейські агенти проникають в американські компанії, викрадають інформацію, ліцензії та дані, що завдають шкоди будь-якому бізнесу. Щобільше, гроші, виплачені цим так званим працівникам, йдуть безпосередньо на програми озброєння в Північній Кореї», – сказала прокурорка Ферріс Пірро.

ФБР попросило всі американські компанії, які наймають віддалених працівників, бути пильними до цієї «нової та складної загрози», маючи на увазі іноземних зловмисників, які прагнуть використати конфіденційну інформацію США.