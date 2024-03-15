У ставку в Шепетівському районі загинули водій та пасажир

У четвер, 14 березня, у місті Полонне Шепетівського району сталася смертельна ДТП. Водій легковика з невідомих причин з’їхав у ставок, у результаті чого загинули він і його пасажир. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

«Аварія сталася близько 14:15 у місті Полонне по вулиці Гончаренка. Місцевий житель, керуючи автомобілем BMW-730, допустив з’їзд у став. У результаті водій та його пасажир загинули», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.