У Стрию мікроавтобус збив на тротуарі батька з двома дітьми

Трагічна ДТП сталася на вулиці з дуже інтенсивним автомобільним рухом

Ввечері 30 серпня близько 20:00 у Стрию автомобіль Volkswagen T-5 збив 40-річного чоловіка та двох його маленьких дітей. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

Як уточнила ZAXID.NET речниця ГУ НП у Львівській області Іванна Кутнів, смертельне ДТП трапилось на вул. Галицькій,10 (ця вулиця є частиною траси М06 Київ-Чоп). 60-річний мешканець сусіднього Моршина мікроавтобусом збив 40-річного стриянина з двома дітьми. Пізніше 4-місячний хлопчик помер у реанімації.

За інформацією львівської журналістки Вікторії Балицької, трагічний інцидент стався на тротуарі, яким йшов батько з дитячим візком, у якому сидів його 4-місячний син. 2-річну доньку стриянин тримав за руку.

Офіційно в поліції і департаменті цивільного захисту ЛОДА не розкривають подробиць інциденту, зокрема не зазначають точне місце ДТП, але з оприлюднених поліцією фото можна зробити висновок, що принаймні частково в момент удару мікроавтобус виїхав на тротуар. Про це свідчать, зокрема, поліційні мітки на тротуарі і на пішохідному переході.

Фото Вікторії Балицької і патрульної поліції

Усі пішоходи отримали тілесні ушкодження. Дівчинку, віком два роки, чотиримісячного хлопчика та батька дітей госпіталізували у Стрийську центральну районну лікарню. Від отриманих травм чотиримісячна дитина померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Дівчинку госпіталізували у травматологію, у неї медики діагностували струс головного мозку, забійні рани губи та лобної ділянки. У батька лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та інші тілесні ушкодження.

Наразі поліція з'ясовують всі обставини події. 60-річного водія Volkswagen T-5 затримали за ст. 208 КПК України. Його відразу ж на місці ДТП перевірили на вживання алкоголю і наркотиків, проте результати були негативними. Найближчим часом суд обере йому міру запобіжного заходу.