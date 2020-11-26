«За керування в стані алкогольного сп’яніння зараз не карають».

74-річний стриянин загинув на місці події

Дорожньо-транспортна пригода сталась у четвер, 26 листопада, на вул. Вокзальній у Стрию. Як повідомили у поліції, близько 13:15 автомобіль BMW збив літнього пішохода. Від отриманих травм 74-річний місцевий мешканець загинув на місці події.

«Водій автомобіля BMW скоїв наїзд на пішохода 74-річного жителя Стрия, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Під час медичного освідчення було встановлено, що водій BMW перебував у стані алкогольного сп’яніння (1 проміле)», – повідомили у поліції.

Фото поліції

За кермом автомобіля перебував 52-річний місцевий мешканець. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліція встановлює обставини події.