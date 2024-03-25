Аварія на вулиці Головній сталася через те, що водійка не врахувала дорожньої обстановки

Смертельна ДТП у закарпатському місті Свалява сталася о 19:00 24 березня. 46-річна місцева жителька на Lexus збила 67-річного чоловіка. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 25 березня, аварія на вулиці Головній сталася через те, що водійка Lexus не врахувала дорожньої обстановки.

«Внаслідок цього вона допустила наїзд на 67-річного чоловіка, який саме переходив проїжджу частину дороги. Від отриманих травм пенсіонер помер на місці. 46-річну водійку освідували – за кермом вона перебувала твереза. Транспортний засіб поміщено на штрафмайданчик поліції, а фігурантку поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України», – інформують у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.