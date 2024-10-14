У п’ятиповерхівці на вулиці Промисловій у Сваляві вибухнув газ

У понеділок, 14 жовтня, у п’ятиповерхівці на вулиці Промисловій у Сваляві стався вибух газу. Рятувальники витягнули з-під завалів 54-річного чоловіка.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, повідомлення про вибух у Сваляві надійшло на лінію «102» о 14:39. Внаслідок вибуху у під’їзді багатоповерхівки повибивало вікна.

«За викликом негайно виїхали співробітники Відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції. Вдалося зʼясувати, що у п’ятиповерховому будинку у квартирі на 1-му поверсі ймовірно трапився вибух газу. Точні причини встановлюються», – інформують правоохоронці.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України в Закарпатській області Наталія Батир, рятувальники витягнули з-під завалів тіло 54-річного чоловіка. Оставини та причини події з'ясовують правоохоронці.