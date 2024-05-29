Чоловіка висадили з машрутки і викликали до нього поліцію

У Тернополі чоловіка засудили до 1 року в'язниці за антиукраїнські вигуки і заперечення російської агресії на 9 травня. Тернополянин в маршрутці голосно розповідав оточуючим, що в Україні триває громадянська війна. Чоловіка висадили з маршрутки і викликали до нього поліцію. В суді місцевий житель своє провину визнав повністю.

Словесний конфлікт в тернопільській маршрутці трапився 9 травня 2023 року. Житель обласного центру Володимир Мельников їхав з цвинтаря. Раптово чоловік почав сперечатися з пасажирами поруч і голосно заявив, що в Україні триває громадянська війна і що Україна перша почала збройний конфлікт. У відповідь люди почали обурюватися. Чоловіка шофер висадив з маршрутки і до нього викликали поліцейських, які склали на тернополянина протокол про адмінправопорушення. Справу передали на розслідування в районне управління поліції.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік 9 травня 20203 року випивший повертався з місцевого кладовища додому. Під час розмови з двома пасажирами та водієм почав заперечувати збройної агресії російської федерації проти України.

«Чоловік в громадському транспорті сказав, що українці розпочали громадянську війну. Водій викликав працівників поліції. Цього ж дня о 12:25 обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час розмови з патрульними поліцейськими заперечував збройну агресію російської федерації проти України. Зокрема він сказав “Яка війна? Ви що?! Ви самі видумали цю гражданську війну. Я вам чесно говорю, як політолог... Громадянская война, громадянська...”», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 27 травня.

Після спілкування з поліцейськими чоловік не виправився і того ж дня, 9 травня, вже біля свого під’їзду знову почав говорити про громадянську війну і про те, що Україна перша напала на Росію.

Допитаний у судовому засіданні Володимир Мельников вину визнав повністю. Чоловік розповів, що народився в місті Самбір. Однак, його батьки є росіянами, але він проживає в Україні. Розповів, що 9 травня був на кладовищі, а коли вийшов з нього, то купив собі пляшку горілки і там її випив. Потім сів у маршрутне таксі №8, думав про своє. Коли сів у вказану маршрутку, то трохи сп’янів. Деталей поїздки точно не пригадує, однак вважає, що бовкнув лишнє того дня. Потім після вказаної розмови його вивели на вулицю та хтось викликав працівників поліції.

Взявши до уваги всі докази і свідчення очевидці суд вирішив ув’язнити чоловіка на 1 рік. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.