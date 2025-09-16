До кінця доби вівторка, 16 вересня, у Тернополі та області прогнозують стрімке погіршення погоди. Очікуються дощ, град, грози та пориви вітру 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження, місцевих жителів закликають бути обережними.

Як повідомляє Тернопільський обласний центр з гідрометеорології, до кінця дня 16 вересня погода буде мінливою. Зокрема, попереджають про значні опади, грози та шквали вітру. Температура повітря коливатиметься від +15° до +20°.

У середу, 17 вересня, місцями прогнозують значні дощі і гроза. Опадів випаде 15-49 мм, в селенебезпечних районах – 15-29 мм. У Тернопільській області вночі очікують від +8° до +13°, а вдень від +14° до +19°. У Тернополі температура вночі знизиться до +9°, а вдень зросте до +17°. На цей день також оголошено І рівень небезпечності, жовтий, повідомляють в ДСНС Тернопільщини. Також рятувальники закликають уникати відкритих місць та не залишати автомобілі під деревами.

У четвер, 18 вересня, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +6-11°, а вдень зросте від +15° до +20°.

Погода в пʼятницю, 19 вересня, у Тернополі буде хмарною з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря складатиме +10-15°, а вдень зросте до +23°.