В Тернополі та околицях виявили перевищення норми хлору від до 10 разів

У Тернополі та на околицях спеціалісти зафіксували перевищення рівня хлору у повітрі в 10 разів. Показники шкідливих речовин збільшилися внаслідок загоряння резервуара з паливом вночі 20 серпня після атаки російського безпілотника. Наразі тернополянам і жителям сусідніх сіл радять не виходити з дому.

Спеціалісти Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення небезпечних хімічних сполук, зокрема хлору, в повітрі в 7 із 10 контрольних точок. Ця сполука є дуже небезпечною і виділяється при згорянні нафтових продуктів, після чого осідає на низовинах, оскільки є важчою за повітря. Спочатку при горінні хлорвмісні сполуки разом з димом піднімалися в атмосферу, а зараз вони починають осідати, тому зростає їх значення, зазначила під час брифінгу головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.

«При нормі 0,1 міліграма на м3 в атмосферному повітрі, в нас є перевищення від 0,4 до 1,01 міліграма на м3. Тобто від 4 до 10 разів перевищена норма хлору в атмосферному повітрі», – розповіла Оксана Чайчук.

За словами лікарки основні рекомендації населенню – це обмежити перебування на свіжому повітрі. Слід перебувати в закритому приміщенні, попередньо закривши квартирки та вентиляційні ходи, щоб обмежити доступ атмосферного повітря. При запаху диму вікна та двері слід завішати мокрими простирадлами або цупкою тканиною, щоб хлор не потрапив в приміщення, адже він зв'язується з водою.

Також містянам порадили при можливості забрати дітей з дитячих садочків. Якщо ж діти вимушені перебувати в дошкільному закладі, то керівництво дитсадків повинно також забрати дітей з вулиці і закрити всі вікна та двері.

Окрім того, людям рекомендували не перебувати біля водойм та басейнів, оскільки хлор осідає в низовинах, зв’язується з водою і утворює сполуки соляної кислоти, що також є небезпечним.

Основні симптоми при отруєнні хлором:

почервоніння слизових оболонок, в першу чергу очей;

сухість слизових оболонок;

охриплість голосу;

першіння в горлі;

зниження артеріального тиску;

тахікардія.

Показники хімічних сполук у водозаборах Тернополя перебувають у межах норми.

Нагадаємо, що у Тернополі в ніч проти 20 серпня один із російських БпЛА влучив в об’єкт промисловості на околиці міста, внаслідок чого виникла масштабна пожежа на одному із резервуарів з пальним. Загиблих чи постраждалих не має. Однак у Тернопільській ОВА жителям міста та Тернопільського району рекомендували зачинити вікна і без потреби не виходити на вулицю.