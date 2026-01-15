Дитину знайшли мешканці будинку вночі

У під’їзді однієї з багатоповерхівок Тернополя на масиві «Сонячний» місцеві жителі виявили немовля в пакеті. У дитини важкий стан, вона зараз перебуває в реанімації. Тернопільські поліцейські встановлюють особу породіллі, яка залишила немовля.

Жовтий пакет, який дивно рухався, помітили у під’їзді мешканці. Усередині виявилося новонароджене немовля. Люди зателефонували до поліції та повідомили, що в будинку на вул. Київській в поліетиленовому пакеті знайшли живу дитину, розповіли в поліції Тернопільщини у четвер, 15 січня.



На місце події прибула слідчо-оперативна група та швидка допомога. Дитину доставили до лікарні, де її обстежили медики. Вони встановили, що немовля – дівчинка, яка з’явилася на світ за кілька годин до того, як її знайшли. Наразі дитина перебуває в реанімаційному відділенні.

Немовля знайшли в жовтому пакеті



Відомості про інцидент внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). Правоохоронці розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців події, а також опрацьовують записи з камер відеоспостереження.



Також поліція звернулася до тернополян: якщо вам відома будь-яка інформація, яка може допомогти слідству, закликають повідомити за номером (096) 657- 82 -04, на спецлінію «102» або звернутися до найближчого відділення поліції.



Додамо, що у приймальному відділенні пологового будинку Тернопільської міської комунальної лікарні №2 функціонує «Вікно життя», де можна анонімно залишити новонароджену дитину. Ця лікарня розташована приблизно за 1,5 км від місця, де знайшли немовля.