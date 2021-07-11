30-річний Володимир Клендій лише рік тому одружився

Доцент Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя помер, впавши із висоти. Інцидент стався посеред ночі, коли 30-річний викладач перехилився через поручні третього поверху і впав на сходову клітку. Тіло викладача знайшов охоронець вишу під час чергового обходу.

Нещасний випадок стався ще вночі з 8 на 9 липня. За інформацією видання «20 хвилин», загиблим є тернополянин Володимир Клендій, який був заступником декана факультету інженерії машин ТНТУ.

Наразі поліція з'ясовує, чи це був нещасний випадок. Також внутрішню перевірку розпочали і в університеті, аби встановити, що так пізно міг робити викладач в закладі. Своє розслідування розпочали в управлінні Держпраці у Тернопільській області, аби встановити, чи це був нещасний випадок на виробництві. «Управлінням вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення спеціального розслідування нещасного випадку», – йдеться в повідомленні установи.

Відомо, що чоловік лише рік тому одружився. 23 липня вони з дружиною мали б святкувати першу річницю подружнього життя. Дітей сім'я не мала. Похоронили викладача ТНТУ ім. Івана Пулюя у Бережанах.