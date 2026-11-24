Вночі 24 листопада в Тернополі водій Tesla влаштував дрифт на парковці біля торгово-розважального центру «Подоляни». У цей момент по вулиці проїжджав екіпаж патрульних поліцейських. Правоохоронці помітили небезпечні маневри на стоянці та зупинили водія. Свої дії чоловік пояснити не зміг.

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Водій дрифтував на вул. Текстильній поруч з ТРЦ, повідомили в патрульній поліції області. Як видно з відео, на парковці не було багато автомобілів. Однак, за словами поліцейських, такі маневри все одно небезпечні для життя самого водія.

Патрульний запитав у чоловіка, чому він так їздить. Останній відповів, що так сталося.

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‍Патрульні склали на водія постанову за ч. 2 ст. 122 КУпАП (порушення правил інтервалу та розташування авто на дорозі). Санкція статті передбачає штраф у розмірі 510 грн. Поліцейські нагадують, що неконтрольоване занесення може призвести до втрати керування, ДТП, пошкодження авто, травмування чи навіть загибелі людей.