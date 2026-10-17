В одному із закладів під час процесуальних дій розбили вітрину

Пізно ввечері пʼятниці, 16 жовтня, у трьох стриптиз-клубах у центрі Львова відбулися обшуки поліції. Відео опублікували на телеграм-каналах. У суботу, 17 жовтня, поліція повідомила, що обшуки повʼязані з підозрою у крадіжках та шахрайстві у великих розмірах.

За інформацією поліції, зловмисники заволоділи сумою у майже 3 млн 150 тис. грн. Жертвами крадіжок та шахрайств у нічних розважальних закладах з серпня 2025 до серпня 2026 року стали троє клієнтів. Правоохоронці провели 17 обшуків та вилучили речові докази.

«Під час візитів до закладів, які надавали послуги еротичного характеру, клієнтам пропонували випивку та еротичну програму, після чого вони не пам’ятали, що з ними відбувалося. А згодом потерпілі з’ясовували, що в них зникла чимала сума грошей. Так, у 36-річного чоловіка шахрайським способом із банківської картки зняли більше 400 тисяч гривень, у 37-річного клієнта таким самим способом зняли понад 2,3 мільйона гривень, а в 40-річного чоловіка з банківської картки списали 367 тисяч гривень», – розповіли у поліції.

фото поліції

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У поліції підтвердили обшуки 16 жовтня у трьох нічних розважальних закладах Львова, а також чотирьох автомобілях та вдома у підозрюваних. До слідчих дій залучили слідчих й оперативників кримінальної поліції, Управління карного розшуку та спецпризначенців. Правоохоронці вилучили комп’ютери та цифрову техніку, документацію, чорнові записи та інші докази.

Зокрема, як повідомляли очевидці у телеграм-каналах, обшуки провели у стриптиз-клубі Models на площі Ринок, 43, там були вибиті вікна. Другий закладом був Eros Show Bar на площі Ринок, 11. Згадують також Secret Show Bar на вул. Шевській, 1.

Координаційна рада учасників бойових дій Львівщини при ЛОДА повідомила, що два стриптиз-клуби – Eros та Secret – виманили 2,5 млн грн у колишнього військовополоненого.

«Наприкінці літа у Львові сталася кричуща ситуація, яка не може залишитися безкарною! Паскуди з цих закладів дозволили собі обманом і лестощами витягнути з військового всі кошти, які зароблені кровʼю, до копійки! Йдеться про гроші Захисника України, які отримані за службу, бойові та полон», – написали на сторінці координаційної ради.

Координаційна Рада учасників бойових дій Львівщини при ЛОВА наголосила, що тримає цю ситуацію під особистим контролем і чекає на звіт правоохоронних органів у понеділок.

«Вимагатимемо встановлення всіх причетних, повернення Захиснику незаконно отриманих у нього коштів та притягнення винних до відповідальності згідно із законом. Також наполягатимемо на перевірці законності діяльності цих закладів, зокрема можливих прихованих фінансових операцій», – додали у повідомленні.

Стриптиз-клуб Models на площі Ринок, 43 вже потрапляв у скандали. Власники закладу спотворили фасад будинку, відмовилися платити за це штраф, а також перекрили тротуар червоною доріжкою і обгородженням, на що неодноразово скаржились містяни. Окрім того, ZAXID.NET писав, що ці бізнесмени хотіли незаконно забрати квартири у мешканців, які не погодились на продаж. Стрип-клуб Models на площі Ринок, 43 відкрило ПП «Занзібар Холдинг», яке й зареєстроване за цією адресою. За даними аналітичної системи YouControl, директором зазначений Олександр Кисельов.

Власником ТОВ «Сікрет шоу-бар», якій належить заклад на вул. Шевській, 1, а також ТзОВ «Ерос шоу бар» є Ігор Чорнописький. У жовтні 2025 року Шевченківський районний суд Львова засудив його на 7 років тюрми за організацію незаконного перетину кордону чоловікам призовного віку. Апеляційний суд залишив цей вирок без змін. Натомість Ігор Чорнописький є в базі розшуку МВС за переховування від органів влади.