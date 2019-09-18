У центрі Львова відкривають пункт прийому будівельних відходів

ЛКП «Львівспецкомунтранс» відкриває ще один майданчик зі збору негабаритних, дрібних будівельних відходів та вторсировини. Офіс буде працювати за адресою: вулиця Льва, 4А.

Офіційно ж пункт прийому відкриється в кінці вересня – на початку жовтня. Його ще облаштовують. Сюди можна буде безкоштовно здавати старі меблі, залишки сміття після ремонту, шини, скло, пластик та інший непотріб. Це вже другий такий мікрополігон на території міста. У перспективі такі пункти прийому облаштувати у всіх районах Львова.

«Минулого року ми відкрили перший тестовий майданчик на вулиці Жовківській, 18. Він себе добре зарекомендував. Більше 300 звернень було до нас. Люди привозили холодильники, пральні машинки, різну техніку і дерев'яні меблі. Люди побачили, що це працює. І ми вирішили, що потрібно діяти далі і відкрили вже другий майданчик», – розповів у коментарі Zaxid.net речник ЛКП «Львівспецкомунтранс» Петро Лукіянчук.

Усе зібране сміття комунальники віддаватимуть на переробку чи утилізацію підприємствам, з якими укладені відповідні угоди. Послуга доступна фізичним особам – мешканцям Львова. У «Львівспецкомунтрансі» наголошують на особливостях прийому. Одна людина може здати обмежену кількість відходів, щоб унеможливити зловживання цією послугою підприємцями.