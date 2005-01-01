У центрі Львова з третього поверху впав 18-річний хлопець

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 14:2815640

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У неділю, 17 червня, на вул. Коперника у Львові з вікна на третьому поверсі впав 18-річний львів’янин. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, хлопець отримав численні травми, але залишився живим.

Інформація про подію надійшла до поліції від медиків, до яких доставили хлопця. У нього діагностували перелом кісток лівого передпліччя, кататравму, перелом лобної кістки, черепно-мозкову травму та ін. Хлопець сказав, що він з необережності впав з вікна на третьому поверсі. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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