На вул. Князя Романа, 32 у центрі Львова загорілося горище чотириповерхового будинку. На місце виїхали шість пожежних автомобілів, рух вулицею повністю перекрили.

Пожежа виникла у середу, 15 вересня, у наріжному будинку на розі вул. Князя Романа та Нижанківського. За попередньою інформацією, пожежа трапилася на останньому поверсі житлового будинку. На місці працюють рятувальники. Наразі рух на вул. Князя Романа повністю перекрили. Попередня причина пожежі наразі не відома. Постраждалих у пожежі немає.

«15 вересня о 12:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Князя Романа, на горищі житлового будинку. До місця виклику виїхали рятувальники державних пожежно-рятувальних частин. О 13:18 пожежу локалізовано та о 13:35 ліквідовано в складі ланок газодимозахисної служби», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Відео Ніни Сукач

Будинок №32 на вул. Князя Романа є пам’яткою архітектури місцевого значення. Його збудували у 1911 році за проектом архітектора Людвіка Теуша. У міжвоєнний період у будинку було фотоательє Oleografia Міколяша і Межецької, у 1920-1925 рр. тут діяло архітектурно-будівельне бюро фірми Альфреда Захаревича і Євгена Червінського. Зараз на першому поверсі розміщений відділ мистецької літератури Львівської державної обласної універсальної наукової бібліотеки та дитяча бібліотека-філія №13, а на верхніх поверхах розташовані житлові квартири.

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