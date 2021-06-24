Пожежа охопила 500 квадратних метрів ресторану і перекинулась на сусідні будівлі

У центрі Тернополя, навпроти драматичного театру, вщент згорів популярний ресторан «Коловорот». Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 9:40 ранку, у четвер, 24 червня. Поки пожежники прибули на місце події, то вогонь вже знищив частину прибудови ресторану і перекинувся на сусідню будівлю, де розташований офіс партії «Європейська солідарність».

Пожежа була настільки масштабною, що вогонь перекинувся на сусідні приміщення. У будівлях, до яких був прибудований ресторан, розташовані управління Тернопільської міської ради, торговий центр та офіси, звідки евакуювали понад 300 людей. Унаслідок пожежі постраждав офіс обласного осередку партії«Європейська солідарність» на вул. Чорновола, 1, вогонь пошкодив меблі, оргтехніку та документи.

Загалом, за словами рятувальників, пожежа ліквідована на площі понад 500 м2. На гасіння пожежі прибули всі підрозділи ДСНС Тернополя, адже загоряння отримало високий рівень небезпечності.

«По прибуттю до місця події встановлено, що горить прибудова до бару "Коловорот" на Чорновола, 2. На місці події працювало 10 одиниць техніки та 41 рятувальник», - зазначається в повідомленні управління ДСНС в Тернопільській області.

Об 11:26 пожежу вдалося ліквідувати. На щастя, ніхто з людей у пожежі не постраждав. Причину займання наразі з'ясовують поліцейські та рятувальники.