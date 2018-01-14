У Туреччині літак викотився за межі посадкової смуги і ледь не впав у Чорне море

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 10:5713520

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У Туреччині літак викотився за межі посадкової смуги і ледь не впав у Чорне море
фото Turkish Air News
Літак Boeing 737-800 авіакомпанії Pegasus Airlines ледве не викотився в Чорне море

Під час посадки в аеропорту міста Трабзон, що на північному сході Туреччини, літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у Чорне море. Про це пише Turkish Air News.

Як зазначається, під час інциденту, який трапився пізно ввечері у суботу 13 січня, ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав.

Літак Boeing 737-800 летів рейсом внутрішнього сполучення з Анкари. Усіх, хто перебував на облавку повітряного судна, евакуювали. Причини інциденту поки що з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомляялося, що турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines розглядає можливість створення дочірнього підприємства в Україні.

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