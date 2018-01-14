У Туреччині літак викотився за межі посадкової смуги і ледь не впав у Чорне море

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії Pegasus Airlines ледве не викотився в Чорне море

Під час посадки в аеропорту міста Трабзон, що на північному сході Туреччини, літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у Чорне море. Про це пише Turkish Air News.

Як зазначається, під час інциденту, який трапився пізно ввечері у суботу 13 січня, ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав.

Pegasus Airlines skidded out of the runway at Trabzon Airport. New photos in daylight shows Boeing 737 next to the sea. Photos from different Turkish media. pic.twitter.com/KB4hAZiIE9 — Turkish Air News (@AnalystTK) January 14, 2018

Літак Boeing 737-800 летів рейсом внутрішнього сполучення з Анкари. Усіх, хто перебував на облавку повітряного судна, евакуювали. Причини інциденту поки що з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомляялося, що турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines розглядає можливість створення дочірнього підприємства в Україні.