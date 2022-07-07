Поліція відкрила справу про вбивство цуценяти у Турці
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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У містечку Турка на Львівщині чоловік вилами вбив маленьке цуценя, що бігло дорогою загального значення. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.
Як повідомили у четвер, 7 липня, в обласній прокуратурі, інцидент трапився 29 травня. Мешканець Турки на дорозі побачив цуценя й через особисту неприязнь він ударив пса по голові вилами. Від отриманих травм цуценя померло.
За фактом убивства тварини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами). 7 липня в прокураторі повідомили, що справу передали до суду.
Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
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