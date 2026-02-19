Апарат ВР вжив додаткових заходів, щоб запобігти поширенню інфекції

Захворювання народних депутатів та співробітників Апарату Верховної Ради не пов’язані з харчуванням у парламентській їдальні. У всіх хворих виявили норовірус. Про це в четвер, 19 лютого, повідомила пресслужба Верховної Ради з посиланням на висновок Центру превентивної медицини Державного управління справами.

Після появи 12 лютого інформації про можливе отруєння депутатів Апарат парламенту ініціював перевірку із залученням профільних фахівців. Спеціалісти перевірили їдальню та її працівників, документацію, харчі, процес приготування їжі, а також дослідили питну воду та воду для приготування їжі тощо.

Крім того, фахівці Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ провели ПЛР-дослідження. Аналізи показали, що в усіх хворих виявлено один і той самий тип вірусу – норовірус. Це гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом.

«Апаратом вжито додаткових заходів для недопущення поширення інфекції», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада не змогла відкрити засідання у четвер, 12 лютого, через відсутність народних депутатів. За результатами сигнальних голосувань, у парламентській залі було 204 депутатів за необхідних 226.

Повідомлялось, що багато депутатів не з’явились на пленарному засіданні через отруєння в їдальні або ж ротавірус. Нардеп Ярослав Железняк писав, що інформація про отруєння його колег є частково правдивою. Також, за його словами, багато з відсутніх перебували у робочих відрядженнях.