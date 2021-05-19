У Верховній Раді в середу, 19 травня, зареєстрували законопроект про місцевий референдум. На таких референдумах громади зможуть вирішувати питання місцевого значення, повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному суді, народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Совгиря.

За її словами, на референдум можна буде виносити питання місцевого значення – ті, що пов’язані з організацією діяльності та функціонування територіальної громади. Наприклад, затвердження статуту територіальної громади або змін до нього, чи дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

При цьому На голосування можна буде вносити лише одне питання з чіткими варіантами відповідей: «так» або «ні». Рішення буде прийнято, якщо його підтримає більшість виборців.

Як розповіла Совгиря, на референдум не зможуть виносити питання, які суперечать Конституції або не стосуються повноважень місцевої влади. Зокрема, ті, що спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, питання місцевих бюджетів та тарифів на житлово-комунальні послуги.

Місцевий референдум зможуть ініціювати:

територіальна громада (щонайменше 10% виборців);

сільська, селищна, міська рада;

сільський, селищний, міський голова.

Взяти участь у місцевому референдумі зможуть повнолітні українці, які зареєстровані за адресою, що належить до території цієї громади. При цьому військовослужбовець строкової служби, українець, який проживає за кордоном або який за вироком суду перебуває у в'язниці, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади.

Голосування не можуть призначати і проводити при воєнному чи надзвичайному стані.

Рішення місцевого референдуму будуть обов’язковим для виконання. Його можна буде змінити лише через місцевий референдум не раніше ніж через 3 роки з дня його ухвалення.

«Попереду ще багато роботи: розгляд та обговорення на головному комітеті, винесення законопроекту на перше читання, робота із поправками та пропозиціями», – наголосила Ольга Совгиря.

Нагадаємо, раніше в Україні набув чинності закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Підготовка перших всеукраїнських референдумів вже розпочалася, однак для їхнього проведення організатори повинні виконати низку вимог – зокрема, зібрати 3 млн підписів з двох третин областей України. При цьому з кожної області повинно бути щонайменше 100 тис. підписів.