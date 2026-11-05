Пожежу гасили 18 рятувальників

У ніч на четвер, 5 листопада, у закладі Apartel Uzhhorod на вул. Собранецькій сталася пожежа. Вогонь гасили 18 рятувальників.

Як повідомили в Головному Управлінні ДСНС України в Закарпатській області, інформація про пожежу в ресторані надійшла о 22:24. Виявилося, що горіли службові приміщення площею 100 м2 на третьому поверсі будівлі.

На цьому поверсі розташований азійський ресторан Sake, а поверхом нижче – ресторан європейської кухні Limoncello. За даними ZAXID.NET, вогонь охопив технічні приміщення та частково кухні ресторанів.

«Для забезпечення безперебійної роботи пожежно-рятувальної техніки патрульні поліцейські обмежили рух транспорту вулицею Собранецькою. О 00:01 пожежу локалізовано на площі 100 м2, о 00:40 ліквідовано», – розповіли в ДСНС.

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До ліквідації пожежі залучили 8 одиниць техніки та 28 людей з особового складу ДСНС, поліції, обленерго та інші служб. Що стало причиною загоряння, встановлюють правоохоронці.

За даними аналітичної системи Youcontrol, мережа готелів Apartel належить до групи компаній родини народного депутата від ВО «Батьківщина» Івана Крулька. Бенефіціарним власником ТОВ «Апартель Ужгород» значиться Юрій Калинюк. У 2019 році він був офіційним спостерігачем кандидата у президенти України Юлії Тимошенко, а в 2020 році – членом Хустської міської ТВК від ВО «Батьківщина».