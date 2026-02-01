Чоловік напав на групу оповіщення

У неділю, 1 лютого, у Вінниці сталася стрілянина. Невідомий чоловік, який побачив групу оповіщення ТЦК та СП, почав стріляти по військових, повідомили у пресслужбі поліції Вінницької області.

Близько 10:40 правоохоронці отримали повідомлення про постріли у Замостянському районі, на перехресті вулиць Казимира Малевича та Героїв Нацгвардії. Вогонь відкрив чоловік, особу якого наразі не встановили.

Перехрестя, де сталася стрілянина

«Відомо, що невідомий чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав», – повідомили у пресслужбі поліції.

Нападника оголосили в розшук. На місці події працюють слідчі та оперативники.

Нагадаємо, напередодні, 31 січня, на Житомирщині також сталася стрілянина за участі ТЦК. У поліції повідомили, між військовим ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи, та місцевим жителем виник конфлікт, до якого долучилися випадкові перехожі. На місці події військового почали шарпати, через що він здійснив постріл зі стартового пістолета. Внаслідок сутички ніхто не постраждав.