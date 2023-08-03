Вінничан та гостей міста закликають поставитись до новації з розумінням

У Вінниці з 4 серпня під час хвилини мовчання о 9:00 зупинятиметься громадський транспорт. Про це повідомили у Вінницькій міській раді у четвер, 3 серпня.

«Від завтрашнього дня, задля вшанування хвилиною мовчання всіх жертв російсько-української війни, під час муніципальної хвилини мовчання у Вінниці зупинятиметься весь громадський транспорт», – йдеться у повідомлені.

Згідно з повідомленням зупинка громадського транспорту відбуватиметься з дотриманням усіх правил дорожнього руху.

Наразі вже розроблена інструкція для водіїв щодо порядку зупинки громадського транспорту під час хвилини мовчання, враховуючи рух на підйомах, перехрестях та інших місцях.

Вінничан та гостей міста закликають поставитись до новації з розумінням, оскільки «важливо приділити бодай хвилину для вшанування пам’яті усіх жертв цієї війни».

Нагадаємо, що в Україні щоденно о 9:00 – загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії РФ.