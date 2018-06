У Вірменії почалася перша за нової влади масштабна зачистка місцевого олігархату

У Вірменії почали першу велику зачистку олігархату, санкціоновану новим прем’єром країни Ніколом Пашіняном. Силовики провели обшуки кланів Григорянів та Асатрянів – це потужні угрупування із осередком у так званій духовній столиці країни – місті Вагаршапат. У маєтках знайшли викрадену гуманітарну допомогу, багато стрілецької зброї та протитанкові ракети, транспорт, який волонтери відправляли для армії у Нагорному Карабаху.

Як повідомила вірменська служба «Радіо Свобода», Служба національної безпеки (СНБ) Вірменії затримала депутата, члена фракції Республіканської партії Вірменії, голову Спілки добровольців «Еркрапа», генерала Манвела Григоряна і кримінального авторитета Артура Асатряна, відомого як Дон Піпо.

Згідно з повідомленням СНБ, обидва затримані за звинуваченням у придбанні та зберіганні великої кількості зброї та боєприпасів, які були знайдені працівниками спецслужб під час обшуку їх будинків в Вагаршапаті.

Дон Пипо, згідно з повідомленням СНБ, також звинувачується в організації викрадення осіб, які готували замах на нього.

Манвел Григорян затриманий за фактом придбання і зберігання зброї та боєприпасів. Згідно з повідомленням, СНБ негайно проінформувала голови Національних зборів (Найвищий законодавчий орган країни – ред.) про затримання депутата.

