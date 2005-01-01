У Вірменії почалася перша за нової влади масштабна зачистка місцевого олігархату

Генерал Манвел Григорян

У Вірменії почали першу велику зачистку олігархату, санкціоновану новим прем’єром країни Ніколом Пашіняном. Силовики провели обшуки кланів Григорянів та Асатрянів – це потужні угрупування із осередком у так званій духовній столиці країни – місті Вагаршапат. У маєтках знайшли викрадену гуманітарну допомогу, багато стрілецької зброї та протитанкові ракети, транспорт, який волонтери відправляли для армії у Нагорному Карабаху.

Як повідомила вірменська служба «Радіо Свобода», Служба національної безпеки (СНБ) Вірменії затримала депутата, члена фракції Республіканської партії Вірменії, голову Спілки добровольців «Еркрапа», генерала Манвела Григоряна і кримінального авторитета Артура Асатряна, відомого як Дон Піпо.

Згідно з повідомленням СНБ, обидва затримані за звинуваченням у придбанні та зберіганні великої кількості зброї та боєприпасів, які були знайдені працівниками спецслужб під час обшуку їх будинків в Вагаршапаті.

Дон Пипо, згідно з повідомленням СНБ, також звинувачується в організації викрадення осіб, які готували замах на нього.

Манвел Григорян затриманий за фактом придбання і зберігання зброї та боєприпасів. Згідно з повідомленням, СНБ негайно проінформувала голови Національних зборів (Найвищий законодавчий орган країни – ред.) про затримання депутата.

Згодом СНБ оприлюднила кадри обшуків на територіях, що належать генералу Манвелові Григоряну.

«Зону відпочинку, що належить Манвелові Григоряну, перетворили на склад зброї і автопарк з десятком ретро і сучасних автомобілів. Дача в Акналіче була для генерала також складом продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, військової форми, на яких була позначка «для солдата». З листів у коробках, адресованих військовослужбовцям, очевидно, що вміст коробок – це є відправлена в дні Квітневої війни 2016 року допомога для солдатів на передовій», – повідомляє прес-центр СНБ.

Повідомляється, що силовики знайшли під час обшуків солдатські сорочки, шкарпетки, ліки, бинти, пов'язки, таблетки тощо. На складі в зоні відпочинку були зібрані також продукти харчування, відправлені солдатам з десятків дитячих садів, шкіл і громад республіки – згущене молоко, макаронні вироби, томатна паста, консервоване м'ясо і овочі, засоби гігієни, туалетний папір. Під час обшуку знайшли продукти харчування зі спеціальним маркуванням «для солдата», що їх колись було передано Міністерству оборони, які не підлягають продажу або використання для інших потреб.

СНБ повідомляє також про виявлені і вилучені на території боєприпаси, котрі належить Манвелові Григоряну. Це 21 тис. бойових патронів, 39 пістолетів і 79 автоматів (із 12 тис. патронів до них), протитанкові ракети до РПГ тощо.

Повідомляється також про три автопарки з колекціями сучасних дорогих автомобілів, ретро автомобілів, мотоциклів і снігоходів. Було виявлено кілька позашляховиків та автомобілів швидкої, які вірменські підприємці передавали для війська під час загострення конфлікту із Азербайджаном. Нібито Григорян оформив гуманітарний транспорт на своїх родичів і перевіз до власного автопарку.

У будинку відпочинку депутата Національних Зборів також був власний зоопарк, де мешкали тигр, ведмеді, страуси, був також іподром. «На підставі отриманих даних стало ясно, що продукти харчування для солдатів-учасників чотириденної квітневої війни, Манвел Григорян використовував для годування тварин у власному зоопарку», – йдеться в повідомленні силовиків.

Після затримання Григоряна Республіканська партія Вірменії заявила, що вважає це політичним актом. Кілька керівників партії приїхали у СІЗО зустрітися із депутатом.

Також під ізолятора прийшли прихильники затриманого Григоряна і влаштували акцію протесту. Біля будівлі СІЗО відбулися зіткнення між ними і поліцією.

Як писав ZAXID.NET, 23 квітня після 10 днів протестів екс-президент Вірменії Серж Сарґсян оголосив про відставку. Того ж дня президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку уряду країни.

Правляча партія Вірменії відмовилася висувати кандидата на посаду прем'єра.

26 квітня опозиційна парламентська фракція «Елк» висунула на посаду прем’єр-міністра країни кандидатуру свого голови Нікола Пашиняна. Згодом за його кандидатуру проголосував парламент.