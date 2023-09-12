Літак став 18 Су-24, знищений під час російсько-української війни

На території Росії під час навчального польоту впав та розбився винищувач Су-24. Інформацію про падіння літака окупантів підтвердило у вівторок, 12 вересня, міністерство оборони Росії.

Російські пропагандистські телеграм-канали повідомили, що винищувач впав під час навчального польоту, а боєприпасів на борту літака нібито не було. Водночас у Міноборони Росії деталей падіння не повідомили.

За попередніми даними, Су-24 впав за 5 км від хутора Ложкі, Калачівського району Волгоградської області, за 75 км від Волгограда. Літак зник з радарів невдовзі після зльоту.

На борту перебувало двоє пілотів. Інформації про те, чи вони вижили, наразі немає. До місця події направлені вертольоти Мі-8 пошуково-рятувальної служби.

Зазначимо, Су-24 – російський тактичний бомбардувальник, який застосовують для ураження наземних та надводних цілей. Су-24 також є носієм тактичних ядерних зарядів. Бомбардувальники цього типу беруть участь у повномасштабному вторгненні Росії до України.

Останній літак Су-24 було знищено у травні 2023 року в Новосибірську. Його знищили партизани, підпаливши літак на майданчику для ремонту. За попередніми даними, це 18 Су-24, знищений під час російсько-української війни.