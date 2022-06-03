Людей закликають бути обережними під час негоди

У вихідні, 4-5 червня, по всій території західних областей України синоптики прогнозують опади дощу, місцями навіть грози, град та сильні пориви вітру. Мешканців закликають бути обережними, не ходити під розлогими деревами, щитами та лініями електропередач, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

Львівська область

4 червня у Львові вдень очікують грозу, шквали 15-20 м/с, град. В області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасні дощі, місцями значні; грози, подекуди град. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27° тепла.

5 червня теж будуть короткочасні дощі, грози, вдень місцями град. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24° тепла.

Тернопільська область

4 червня у Тернопільській області прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень під час гроз в окремих районах шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10 – 15° тепла, вдень 25 – 30° тепла.

5 червня буде хмарно з проясненнями. Вночі короткочасні дощі, грози. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12 – 17° тепла, вдень 19 – 24° тепла.

Волинська область

4 червня на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, але в другій половині дня дощ, гроза. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. У Луцьку температура вночі 9-11⁰ тепла, вдень 22-24⁰ тепла. По області – вночі 7-12⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.

5 червня дощ розпочнеться ще з ночі, вдень також буде невеликий дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями 15-20 м/с. Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 20-25⁰ тепла.

Івано-Франківська область

4 червня в Івано-Франківську та області буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень значний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря у Франківську вночі 11-13° тепла, вдень 24-26° тепла. По області вночі 8-13° тепла, вдень 21-26° тепла.

У високогір’ї Карпат температура повітря вночі 8-13° тепла, вдень 11-16° тепла.

На 5 червня температура вночі 13-15°, вдень 18-20° тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с, дощі.

Хмельницька область

4 червня у Хмельницькій області буде мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень місцями гроза. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря: вночі 9-14° тепла, вдень 23-28° тепла.

5 червня на Хмельниччині прогнозують 13-15° вночі, 18-20° тепла. Періодичні дощі.

Закарпатська область

4 червня у Закарпатській області буде мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, місцями значні, окремі грози. Вночі та вранці в горах подекуди туман. Вітер південно-східний 5-10 м/с, під час гроз пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 11-16°, на високогір'ї до 8° тепла, вдень 20-25°, в горах місцями 16-21° тепла. В Ужгороді буде трохи тепліше: 13-15° тепла вночі і 23-25° вдень.

5 червня на Закарпатті також місцями буде дощ, окремі грози. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер північно-західний 5-10 м/с, під час гроз пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 10-15° тепла, вдень 22-27°, в горах місцями 13-18° тепла.

Чернівецька область

На Буковині 4 травня прогнозують 25-27° тепла вдень, 10-12° вночі. Вітер східний 7-12 м/с. Вночі без опадів, вдень можливий дощ.

5 травня у Чернівецькій області теж дощитиме. Вдень 18-20° тепла, вночі 13-15°. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Рівненська область

Дощі охоплять і Рівненську область. Вдень 4 червня тепература повітря підніметься до 23-25° тепла, вночі – 9-11°, вітер східний 7-12 м/с.

5 червня – вночі та вдень буде дощ. Температура повітря вночі 13-15° тепла, вдень – 18-20° тепла.