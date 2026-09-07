У стовбурі утворилося велике дупло, яке загрожує дереву

У Заліщицькому нижньому парку на Тернопільщині фахівці обстежать стан ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб над Дністром». Дереву – понад 600 років, воно росте біля русла річки Дністер неподалік палацу Бруницьких. У стовбурі дуба утворилося велике дупло, яке загрожує пам’ятці.

Заліщицьке міське комунальне підприємство оголосило тендер на комплексне обстеження дерева. Спеціалісти мають запропонувати та розробити рекомендації щодо консервації дефектів стовбура та збереження самого дуба. Вартість робіт – 30 тис. грн.

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У липні унікальний дуб обстежували працівники Національного парку «Дністровський каньйон». Тоді спеціалісти відібрали зразки грибкової гнилі з дупла, що утворилося в нижній частині стовбура. За результатами обстеження, вони рекомендували встановити огорожу, розпушувати ґрунт в пристовбурній зоні, встановити підпори під бічну гілку, видалити сухі гілки із подальшою обробкою місць зрізів, а також встановити охоронний знак.

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Старовинний дуб росте поруч із руслом річки Дністер

У тендерній документації зазначено, що дупло мають законсервувати. Це допоможе сповільнити руйнування віковічного дерева. Участь у тендері взяв лише один учасник – це відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут». Фахівці університету мають обстежити пам’ятку природи та надати свої рекомендації до 30 жовтня.