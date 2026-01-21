Після нападу співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисника та затримали його

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали у Запоріжжі російського агента, який напав на офіцера ЗСУ, що проходив реабілітацію після бойового поранення. Про це повідомила СБУ у середу, 21 січня.

За даними слідства, російські спецслужби спланували замах на офіцера, використавши схему з фейковим знайомством. Захисника виманили до міської промислової зони під приводом побачення з дівчиною, з якою він нібито познайомився на сайті знайомств. Та на місці замість жінки з’явився кілер у балаклаві. Він напав на військового ззаду та завдав щонайменше шість ножових ударів у шию, груди, живіт і ногу, після чого втік.

Потерпілого з важкими колотими пораненнями доправили до реанімації. Наразі він перебуває у тяжкому стані.

Упродовж кількох годин після нападу співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисника та затримали його у родичів, де той намагався переховуватися. Виконавцем замаху виявився 25-річний безробітний мешканець Запоріжжя. Він потрапив у поле зору ФСБ під час пошуку роботи у телеграм-каналах. Після виконання тестових завдань – підпалів у місті – йому доручили ліквідацію офіцера ЗСУ.

Затриманий російський агент

Слідчі вилучили ніж, яким користувався нападник, а також смартфон і планшет, через які він підтримував зв’язок із російським куратором.

Затриманому повідомили про підозру за статтями про замах на умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

