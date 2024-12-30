Воїни завдали по об’єкту росіян ракетного удару

Аеророзвідники виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб та знищили його. Про це повідомили у понеділок, 30 грудня, в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У результаті чергової операції Головного управління розвідки та Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» на тимчасово окупованій території Запорізької області був знищений ворожий штаб.

Аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили розташування росіян й у взаємодії з ОСУВ «Таврія» завдали по об’єкту ракетного удару. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед російських військових.





«Штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень», – зазначають у повідомленні.

Також розповідали, що у Донецькій області воїни розвідки знищили об’єкти із телекомунікаційним обладнанням російського оператора зв’язку «Фенікс».

А 28 грудня стало відомо, що у Московській області унаслідок вибуху на залізниці було знищено вагони вантажного поїзда, який російські окупанти використовували для забезпечення логістики своєї армії.