Пожежа також пошкодила обладнання для стільникового зв’язку на території Ленінградської області

У Донецькій області воїни розвідки знищили об’єкти із телекомунікаційним обладнанням російського оператора зв’язку «Фенікс», Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у неділю, 29 грудня.

«На тимчасово окупованій території Донецької області знищено чотири об’єкти із телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку «Фенікс», який використовують російські загарбники», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними ГУР, пожежа пошкодила обладнання для стільникового зв’язку на території Ленінградської області. Крім цього, внаслідок успішної операції пошкоджено три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області.

«Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії - важливий процес, який не припиняється», – додали у ГУР.

Нагадаємо, 28 грудня стало відомо, що у Московській області унаслідок вибуху на залізниці було знищено вагони вантажного поїзда, який російські окупанти використовували для забезпечення логістики своєї армії.

23 грудня повідомляли, що на території російської особливої економічної зони «Алабуга» в Татарстані згорів склад з деталями до безпілотників типу Shahed-136, якими країна-агресор атакує Україну.