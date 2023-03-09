Дитина потрапила у відділення інтенсиної терапії у важкому стані через малу вагу та інші захворювання

У середу, 8 березня, прокурори передали до суду справу щодо 36-річної мешканки Жовківщини, яка ледь не заморила голодом дитину до смерті. У серпні минулого року жінка народила недоношеного хлопчика, який потребував спецхарчування та особливого догляду. Попри те, що вдома у жінки були десятки банок із спеціальною сумішшю, вона їх просто не давала дитині. У січні немовля з критичною масою тіла – 2700 грамів забрали до лікарні.

Піврічний хлопчик досі перебуває у лікарні. Лікарі намагаються відгодувати дитину. У прес-службі прокуратури ZAXID.NET розповіли, що 36-річна матір хлопчика злісно не виконувала своїх обов'язків. Попри те, що це перша і єдина дитина жінки, вона не годувала сина, попри те, що спеціальна їжа для дитини у неї була.

«Жінка не забезпечувала належне харчування спеціальною калорійною сумішшю, також у дитини не було належних умов проживання. У віці 4 місяці і 20 днів хлопчика госпіталізували із вкрай низькою масою тіла – 2700 грамів. Дитина була у занедбаному стані, брудна та холодна», – розповіли ZAXID.NET у прокуратурі.

На жінку відкрили кримінальне провадження, а справа вже передана до суду. За злісне невиконання материнських обов'язків їй загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.